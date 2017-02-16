Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Котласском районе задолженность за электроэнергию превышает 992 тысячи рублей Управление имущественно-хозяйственного комплекса районной администрации Котласского района оставила местных жителей без света. Казалось бы, в свете пристального внимания федеральных властей к довольно тяжелой ситуации, сложившейся на розничном рынке электроэнергетики Архангельской области (июльские поручения Владимира Путина, декабрьская «дорожная карта» Аркадия Дворковича), просроченная задолженность за электроэнергию должна сокращаться с неумолимой скоростью впредь до полного исчезновения.



Однако в Котласском районе, вопреки позиции федерального центра, местная администрация только усугубляет кризис неплатежей. Так, одним из самых недисциплинированных потребителей, чей объем задолженности за электроэнергию превышает 992 тысячи рублей, является Управление имущественно-хозяйственного комплекса районной администрации (УИХК).



К немалому удивлению юристов Котласского МРО ПАО «Архэнергосбыт», УИКХ оказалось первым в практике бюджетным учреждением, в течение почти четырех месяцев специально затягивающим процедуру заключения договора с гарантирующим поставщиком.



Забрав полномочия по решению вопросов местного значения от муниципальных образований-поселений, районная администрация взяла на себя обязательства по оплате счетов за электроэнергию в отношении дорог общего пользования в п. Борки, д. Выставка, п. Черемушский, п. Савватия, д. Осокорская, д. Сосновская, д. Яз-Гора, п. Наволок, д. Туйково, д. Хаминово; здания детского сада № 10 в п.Савватия; водозаборной колонки п. Борки.



Однако договор энергоснабжения этих объектов, направленный сбытовиками в адрес руководства УИКХ еще в ноябре 2016 года, был возвращен обратно с протоколом разногласий. В соответствии с процедурой, гарантирующий поставщик подготовил протокол урегулирования разногласий, который до сегодняшнего дня УИХК не возвратило.



Несмотря на то, что УИХК является бюджетной организацией, оно ни разу с апреля по декабрь 2016 года не производило оплат за потребленную электроэнергию. График погашения задолженности от предприятия также не поступал. Поэтому ПАО «Архэнергосбыт» не оставалось ничего иного, кроме как ввести полное ограничение режима электропотребления системы уличного освещения в нескольких населенных пунктах, за электрические сети в которых отвечает УИКХ. 10 февраля состоялось полное введение ограничения режима электропотребления в отношении объекта «Административное здание», расположенного в городе Котлас на ул. Володарского, 9. Уведомления о введении ограничений направлялись в адрес всех инстанций (в том числе в администрацию Котласского района), однако адекватной реакции не последовало.



Кроме того, в связи с отсутствием договора между Архэнергосбытом и УИХКи отсутствием платежей со стороны последнего, уже более трех месяцев нет уличного освещения в поселках Борки, Наволок, Савватья и в деревнях Сосновская, Туйково, Яз-Гора, Хаминово, Оксокорская. Это грубое нарушение федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О безопасности дорожного движения», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»; требований ГОСТа «Государственный стандарт РФ. Автомобильные дороги и улицы.



Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Отсутствие освещения перечисленных населенных пунктах создает опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ведет к нарушению прав и свобод неопределенного круга лиц.



Похоже, не за горами день, когда свое слово скажет прокуратура. На кого еще остается надеяться потребителям и поставщикам, если в результате политического безволия местной власти и ее неспособности справиться с кризисом неплатежей, в Котласском районе сложилась ситуация, несущая угрозу жизни и здоровью людей…

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