В Красноборском районе 18-летний юнец изнасиловал пенсионерку
сегодня 12:01
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Утром 6 июля на улице пьяный парень схватил престарелую женщину за волосы, затащил к ней в дом, где изнасиловал. Возбуждено уголовное дело.
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07 июля, пятница 15:25
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$58.58
€65.32
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Сразу после случившегося 71-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Попавший под подозрение местный житель задержан, он объяснил свои действия алкогольным опьянением. В пресс-службе регионального следственного управления пояснили, что юноша до этого уже привлекался к уголовной ответственности за угон.
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12:13