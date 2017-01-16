Совсем скоро в четверг, 19 января, православные будут отмечать праздник Крещения Господня. По традиции, в ночь на 19 января сотни людей отправятся к купелям и прорубям. В Архангельске будет оборудована лишь одна иордань.

Прорубь будет организована в поселке 26 лесозавода в Маймаксанском округе на улице Сибирская.

В Северодвинске окунуться в крещенскую воду не получится – горожанам, желающим совершить омовение, придется выбираться за пределы города.



Для жителей Новодвинска будет организована иордань на озеро Смердье.

Ближайшие к областному центру купели будут действовать в поселке Новинки (Лявля) на р. Северная Двина, дер. Конецдворье (Островное сельское поселение), на территории Соловецкого подворья в поселке 29 лесозавода, на оз. Лахта в пос. п. Катунино, на пруду у базы отдыха дер. Боры, - сообщает сайт arh112.ru.



По согласованию с настоятелем Спасо-Преображенского мужского монастыря, пройдут крещенские купания на оз. Святое (о. Соловецкий). Ждет прихожан и Антониево-Сийский монастырь (Холмогорский район) – купания будут организованы на оз. Большое Михайловское.



Что касается погоды в дни православного праздника, то суровых крещенских морозов синоптики не обещают.