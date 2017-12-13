В МВД планируют завлечь россиян миллионными гонорарами к раскрытию преступлений
сегодня 17:16
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В ведомстве хочет премировать россиян за помощь. Размер гонораров внушительный: от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
По информации «Известий», предоставление гражданином достоверной информации станет основанием для выплаты ему вознаграждения. При этом предельный размер премии не установлен. Проект приказа планируется разместить на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Предполагается, что объявления о назначении вознаграждения будут размещать на официальном интернет-сайте МВД.
17:34