наверх
Новости Архангельска
22 декабря, четверг 16:25
$61.64
64.61
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
21.12.16
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
108
21.12.16
Заявители оценили качество предоставления услуг в многофункциональных центрах
90
21.12.16
«Педагогический дебют - 2016»
85
19.12.16
7 хитов по СУПЕРценам в магазине «Лес и Дом»
82
21.12.16
Безопасность горожан в период новогодних и рождественских праздников превыше всего
82
21.12.16
Для держателей карт Банка УРАЛСИБ увеличен лимит снятия наличных в банкоматах ВТБ24
74
21.12.16
Двери Dariano на выставке Dubai World Trade Centre
73
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Маймаксанской «деревяшке» пожарные спасли из огненного плена семилетнего мальчика

Накануне вечером загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Победы. Очаг пожара находился в одной из квартир на первом этаже. Огонь отрезал выход из дома троим жильцам, среди которых оказался семилетний ребёнок.

Подъехавшие к дому пожарные тут же развернули трёхколенную лестницу и эвакуировали со второго этажа двоих человек. После этого специалисты заметили в одном из окон первого этажа маленького мальчика, который знаками просил о помощи.

Специалистам пришлось вскрывать железную дверь в квартиру, потому что подойти и открыть её ребёнок не мог из-за дыма. Затем при помощи спасательного устройства, позволяющего пострадавшему дышать в условиях задымленности, мальчика эвакуировали на свежий воздух.

Как передаёт arh112, наиболее вероятная причина возгорания – неосторожность при курении одного из жильцов первого этажа, его квартира выгорела полностью. На 2 этаже комнаты повреждены дымом и копотью

  
версия для печати
  
просмотров: 201
дата: 22.12.16 | 14:48
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2016 News29.ru все права защищены