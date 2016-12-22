Накануне вечером загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Победы. Очаг пожара находился в одной из квартир на первом этаже. Огонь отрезал выход из дома троим жильцам, среди которых оказался семилетний ребёнок.

Подъехавшие к дому пожарные тут же развернули трёхколенную лестницу и эвакуировали со второго этажа двоих человек. После этого специалисты заметили в одном из окон первого этажа маленького мальчика, который знаками просил о помощи.

Специалистам пришлось вскрывать железную дверь в квартиру, потому что подойти и открыть её ребёнок не мог из-за дыма. Затем при помощи спасательного устройства, позволяющего пострадавшему дышать в условиях задымленности, мальчика эвакуировали на свежий воздух.

Как передаёт arh112, наиболее вероятная причина возгорания – неосторожность при курении одного из жильцов первого этажа, его квартира выгорела полностью. На 2 этаже комнаты повреждены дымом и копотью