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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Мезенском районе обиженный мужчина расстрелял из ружья компанию пьяных друзей

В мае 2016 года в селе Долгощелье большая компания друзей от 16 до 32 лет на природе отмечала день рождения. У одного из товарищей произошла ссора с другими участниками пьянки. Он сел на мопед и поехал за ружьём.

Вернувшись, мужчина расстрелял из двухстволки своих знакомых, среди которых был и его старший брат. В результате от ранений один молодой человек скончался на месте, другой - через непродолжительное время в больнице, ещё трое получили различные ранения.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, 26-летний стрелок сознался в содеянном. По его словам, в процессе празднования дня рождения товарища, один из гостей его оскорбил, а старший брат с другом не стали заступаться.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения. 

  
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просмотров: 195
дата: 30.01.17 | 10:41
комментариев: 3
0 0
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Комментарии пользователей
Boater (3)
Вот "Турция" жжот. Раньше то такого не было.
30.01.17
11:14
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
0vod (2)
Скушно до зевоты. Ничего нового на этом свете. Хоть бы раз пьянка закончилась чем-нибудь хорошим.
30.01.17
11:13
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Владимир С. (1)
Допил до "белочки" селянин.
30.01.17
11:07
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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