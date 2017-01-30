Вернувшись, мужчина расстрелял из двухстволки своих знакомых, среди которых был и его старший брат. В результате от ранений один молодой человек скончался на месте, другой - через непродолжительное время в больнице, ещё трое получили различные ранения.
Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, 26-летний стрелок сознался в содеянном. По его словам, в процессе празднования дня рождения товарища, один из гостей его оскорбил, а старший брат с другом не стали заступаться.
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.
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