В мае 2016 года в селе Долгощелье большая компания друзей от 16 до 32 лет на природе отмечала день рождения. У одного из товарищей произошла ссора с другими участниками пьянки. Он сел на мопед и поехал за ружьём.

Вернувшись, мужчина расстрелял из двухстволки своих знакомых, среди которых был и его старший брат. В результате от ранений один молодой человек скончался на месте, другой - через непродолжительное время в больнице, ещё трое получили различные ранения.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, 26-летний стрелок сознался в содеянном. По его словам, в процессе празднования дня рождения товарища, один из гостей его оскорбил, а старший брат с другом не стали заступаться.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.