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Архангельск: Общество

     

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В Международный день семьи в Поморье стартует тематическая образовательная неделя

Агентство ЗАГС Архангельской области с 15 по 21 мая 2017 года проводит Неделю семейного права. Она приурочена к 100-летнему юбилею органов записи актов гражданского состояния.
15 мая на базе Архангельского городского культурного центра состоится бесплатный прием и индивидуальные консультации граждан по вопросам семейного законодательства и государственной регистрации актов гражданского состояния. Правовую помощь в этот день окажут высококвалифицированные адвокаты, юристы, нотариусы, сотрудники органов прокуратуры, специалисты органов ЗАГС.

16 мая в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова пройдет семинар на тему «Правовые основы брака и семьи». Участниками семинара станут представители нотариального сообщества, сотрудники прокуратуры, семейные психологи, специалисты органов ЗАГС, учащиеся высших и средних образовательных учреждений города и области.

Во время Недели в Новодвинской центральной городской больнице специалисты проведут консультации для будущих мам и молодых родителей по вопросам государственной регистрации рождения, установления отцовства, о порядке получения гражданства Российской Федерации, послеродовых пособий и единовременных выплат, по оформлению всех необходимых документов после рождения ребенка.

В Северодвинске на базе Северодвинского отдела ЗАГС будут организованы встречи со студентами колледжей и техникумов, во время которых ребята познакомятся с основами семейного законодательства и деятельностью органов ЗАГС.

Кроме того, в течение недели во всех территориальных отделах агентства ЗАГС Архангельской области запланированы экскурсии, лекции и беседы с молодежной аудиторией, направленные на повыше­ние гра­мот­ности моло­дежи в области сем­ей­ного права и укрепление престижа семьи и семейных ценностей.
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автор: zags
просмотров: 73
дата: 03.05.17 | 10:26
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