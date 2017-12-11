В Мирном два экс-сотрудника Росгвардии отделались штрафами за «шашлычную» взятку
сегодня 12:21
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Завершилось судебное разбирательство над двумя бывшими сотрудниками вневедомственной охраны. Правоохранители потребовали от мужчины взятку за несоблюдение мер противопожарной безопасности во время приготовления шашлыков.
В мае 2017 года в Мирном два сотрудника Росгвардии во время патрулирования улиц заметили, как мужчина у дома готовит шашлыки в мангале. В служебном автомобиле они получили от жителя 5 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что взяткодатель оказался военнослужащим.
Суд назначил одному служителю закона штраф в 30 тысяч рублей из-за наличия у него малолетних детей, второй получил штраф в 60 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.