Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.12.17
1249
10.12.17
786
09.12.17
722
10.12.17
541
10.12.17
336
09.12.17
302
09.12.17
289
реклама
реклама
Бизнес новости
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Мирном два экс-сотрудника Росгвардии отделались штрафами за «шашлычную» взятку

сегодня 12:21
72 0
Завершилось судебное разбирательство над двумя бывшими сотрудниками вневедомственной охраны. Правоохранители потребовали от мужчины взятку за несоблюдение мер противопожарной безопасности во время приготовления шашлыков.
 >
Фото: mosinf.ru
Новости по теме
В Мирном «оборотни в погонах» решили заработать на шашлыках

В мае 2017 года в Мирном два сотрудника Росгвардии во время патрулирования улиц заметили, как мужчина у дома готовит шашлыки в мангале. В служебном автомобиле они получили от жителя 5 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что взяткодатель оказался военнослужащим.

Суд назначил одному служителю закона штраф в 30 тысяч рублей из-за наличия у него малолетних детей, второй получил штраф в 60 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

72 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Почем рыбка? В Архангельске проверили торговцев морепродуктов «с ящиков»
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080