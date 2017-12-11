В Мирном два экс-сотрудника Росгвардии отделались штрафами за «шашлычную» взятку

Завершилось судебное разбирательство над двумя бывшими сотрудниками вневедомственной охраны. Правоохранители потребовали от мужчины взятку за несоблюдение мер противопожарной безопасности во время приготовления шашлыков.

Новости по теме В Мирном «оборотни в погонах» решили заработать на шашлыках

В мае 2017 года в Мирном два сотрудника Росгвардии во время патрулирования улиц заметили, как мужчина у дома готовит шашлыки в мангале. В служебном автомобиле они получили от жителя 5 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что взяткодатель оказался военнослужащим.

Суд назначил одному служителю закона штраф в 30 тысяч рублей из-за наличия у него малолетних детей, второй получил штраф в 60 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.