В Мирном военнослужащие оборудовали подпольную оружейную мастерскую в своей части
сегодня 14:43
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Огнестрельное оружие и боеприпасы изготавливались прямо в одной из воинских частей Мирного. Деятельность кустарной мастерской пресечена сотрудниками регионального ФСБ.
У военных было изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в т.ч. боевые и травматические пистолеты, револьверы системы «Наган», карабин «Сайга», гранаты с запалами, а также более 1000 патронов различного калибра, изготовленных кустарным способом.
Кроме того, в квартирах мастеров было изъято оборудование для изготовления оружия и патронов, а также необходимый инструмент, составные и комплектующие части огнестрельного оружия.