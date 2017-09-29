В Мирном военнослужащие оборудовали подпольную оружейную мастерскую в своей части

Огнестрельное оружие и боеприпасы изготавливались прямо в одной из воинских частей Мирного. Деятельность кустарной мастерской пресечена сотрудниками регионального ФСБ.

У военных было изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в т.ч. боевые и травматические пистолеты, револьверы системы «Наган», карабин «Сайга», гранаты с запалами, а также более 1000 патронов различного калибра, изготовленных кустарным способом.

Кроме того, в квартирах мастеров было изъято оборудование для изготовления оружия и патронов, а также необходимый инструмент, составные и комплектующие части огнестрельного оружия.