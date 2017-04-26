В Архангельской области завершилась акция «Неделя без турникетов», в рамках которой школьники и студенты региона получили возможность познакомиться с работой специалистов самых различных отраслей экономики.

За неделю участниками акции стали 1 111 человек. Программа охватила более 10 предприятий, учреждения высшего и среднего профессионального образования.

Отметим, что экскурсии в рамках «Недели без турникетов» проводились в различных районах области.

Так, специалистами министерства экономического развития региона совместно с директором ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергеем Смирновым были организованы классные часы со старшеклассниками Котласа.

— Со школьниками была проведена профориентационная беседа. Ребята узнали об арктических проектах и потребности в высококвалифицированных кадрах для их реализации, – сообщила исполняющий обязанности начальника управления промышленности, инноваций и территориального развития минэкономразвития Архангельской области Евгения Шелюк, – Сергей Смирнов познакомил школьников с особенностями работы в рамках реализации нефтегазовых проектов. Надо отметить, что услышав из первых уст информацию о перспективах трудоустройства в отрасли, многие школьники выразили заинтересованность в профильном образовании.

Напомним, «Неделя без турникетов» состоялась в рамках Федеральной программы «Работай в России!».

— Два раза в год в третью неделю апреля и октября акция проходит в различных регионах страны. С этого года Архангельская область станет постоянным её участником, – отметил министр экономического развития региона Семён Вуйменков. – Комплекс мероприятий, организованных в рамках «Недели без турникетов», способствует знакомству школьников и студентов с востребованными в Архангельской области профессиями. Нередко недостаточная информированность ребят о перспективах трудоустройства в регионе становится причиной их стремления уехать из родной области. Наглядное знакомство с работой крупнейших предприятий страны может в корне изменить их позицию.