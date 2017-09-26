В Няндоме женщина защищалась кухонным ножом от нападения пьяного супруга
сегодня 10:31
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Вечером 23 сентября в своей квартире было обнаружено тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением. Под подозрение попала его супруга. Возбуждено уголовное дело.
36-летняя женщина во всем созналась. По её словам, когда пьяный муж пришел домой, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина применил физическую силу.
В процессе выяснения отношений супруга пырнула благоверного кухонным ножом. Следствие продолжается.