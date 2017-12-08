В Няндомском районе за пощечину женщина зарезала возлюбленного кухонным ножом

Семейный конфликт между двумя жителями поселка Лепша закончился убийством. Женщина в ответ за полученную пощечину пырнула мужчину ножом, а затем вызвала «скорую». Возбуждено уголовное дело.

Накануне на пути в больницу в автомобиле скорой помощи от ножевого ранения скончался 29-летний житель поселка Лепша Няндомского района. Удар кухонным ножом он получил от своей 31-летней возлюбленной.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, за несколько часов до рокового вечера мужчина и женщина в разных местах были на застольях, где употребляли спиртное. Затем дома мужчина начал упрекать гражданскую супругу по поводу плохого ведения хозяйства. В процессе конфликта он даже дал ей пощечину.

Этого ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за неуплату алиментов 31-летняя женщина простить не смогла. Она схватила кухонный нож и ударила им в живот обидчика, а затем вызвала бригаду скорой помощи.

Следствие продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.