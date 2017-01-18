Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Новодвинске мужчина ударил по лицу сотрудницу гимназии Накануне около двух часов дня на пульт охраны Новодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в здании городской гимназии. Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на объект, где к сотрудникам вневедомственной охраны обратился вахтер образовательного учреждения и пояснил, что между неизвестным гражданином и одной из сотрудниц гимназии возник конфликт, во время которого мужчина ударил по лицу женщину.



При отработке прилегающей территории сотрудниками Росгвардии был установлен и задержан схожий по приметам мужчина 1969 года рождения. Женщина узнала своего обидчика.



Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

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