Машина была обстреляна из автоматического оружия и подорвана. От полученных травм Сергей Гобеляк скончался на месте. У него остались жена и сын. На момент гибели Сергею было двадцать девять лет, восемь из них он отдал службе в органах внутренних дел.
За проявленное мужество и героизм оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования Сергей Гобеляк посмертно награжден Орденом мужества.
Сегодня руководство специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Архангельской области, действующие сотрудники и ветераны спецподразделения собрались на Новодвинском кладбище и почтили память капитана милиции.