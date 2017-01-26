Сергей Гобеляк погиб в 2001 году в городе Грозном. Возвращаясь на автомашине с боевого задания, сотрудники милиции, в числе которых был и боец архангельского СОБР, попали в засаду. Машина была обстреляна из автоматического оружия и подорвана.

Машина была обстреляна из автоматического оружия и подорвана. От полученных травм Сергей Гобеляк скончался на месте. У него остались жена и сын.

На момент гибели Сергею было двадцать девять лет, восемь из них он отдал службе в органах внутренних дел.