В Онеге любителя пьяной езды поместили под домашний арест

Житель Онеги в начале сентября был остановлен дорожными инспекторами за управление автомобилем в состоянии опьянения. Машина была арестована. Однако 24 сентября мужчина вновь решил прокатиться после застолья.

Следственные органы были вынуждены в отношении алководителя возбудить ещё одно уголовное дело по той же статье. Кроме того, в целях пресечения дальнейших противоправных действий мужчина был отправлен под домашний арест.

Как рассказали News29 в пресс-службе областной прокуратуры, жителю Онеги грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.