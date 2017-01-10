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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Плесецке жители воруют электричество при помощи магнитов

Специалистами Плесецких электросетей за 2016 год составлено рекордное число актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии — более 300 штук на общую сумму более 3 миллионов рублей.

При этом заметно увеличилось количество людей, использующих для изменения показания счётчиков специальные магниты.

Так, в октябре 2016 года специалисты по учету электроэнергии при контрольном обходе обнаружили мощный магнит на электросчетчике в частном жилом доме.

На пломбе сработал антимагнитный индикатор, но потребителя это не смутило, и он продолжил незаконно пользоваться электроэнергией. На правонарушителя был составлен акт о безучетном потреблении из расчета круглосуточной работы всех электроприборов на протяжении полугода. Теперь он обязан возместить стоимость похищенной электроэнергии в размере порядка 45 тысяч рублей.

Другой находчивый мужчина самовольно подключил провод в разрыв медных проводов на веранде дома до прибора учета. С учетом мощности всех работающих в доме электроприборов правонарушителю был выписан акт на сумму около 80 тысяч рублей.
 
«Чем дольше тянется процесс безучетного потребления, тем больше потом придется платить», -  говорит заместитель директора по развитию и реализации услуг «Плесецких электросетей» Андрей Шарапов.

 Напомним, помимо возмещения стоимости похищенной электроэнергии нарушителям грозит и административная ответственность. Закон предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года.


Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: arhenergo
просмотров: 889
дата: 10.01.17 | 12:57
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