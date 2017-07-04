В Плесецком районе отец-алкоголик истязал сына, привязывая его к перилам в подъезде
вчера 10:48
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В течение двух месяцев нерадивый папаша систематически избивал ремнём школьника и привязывал на несколько часов к перилам лестницы в подъезде.
39-летний житель Плесецкого района бесчинствовал из-за плохого поведения 8-летнего сына, - пояснили в региональном следственном управлении СКР. Известно, что во время нападок на сына отец был пьян.
На допросе мужчина лишь частично признал свою вину. Сейчас 8-летний мальчик находится в социально-реабилитационном центре. Уголовное дело в отношении нерадивого отца направлено в суд.
15:08