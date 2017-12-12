В Поморье 18-летний сирота «развел» своего знакомого на 2,5 миллиона рублей

В течение нескольких месяцев воспитанник социального учреждения похитил у своего знакомого несколько миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

С июня по октябрь 2017 года 18-летний воспитанник социального учреждения в НАО несколько раз занимал крупные суммы денег у своего 19-летнего знакомого. Всего юный мошенник занял и не вернул 2,5 млн рублей.

На допросе молодой человек во всем сознался. По его словам, он уже потратил все деньги на развлечения, а также раздал друзьям. Следствие продолжается.