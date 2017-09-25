В Поморье 66 тысяч семей являются владельцами сертификатов на материнский капитал

За время действия программы материнского капитала на эти цели в нашем регионе направили средства 35 тысяч семей.



Материнский капитал можно использовать по нескольким направлениям: на улучшение жилищных условий (на первоначальный взнос или погашение кредита, приобретение, строительство, реконструкцию жилья), образование детей (на оплату яслей, детского сада, университета или проживания в общежитии на территории России), накопительную пенсию мамы. Также возможно направить средства материнского капитала на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В 2017 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Всего за время действия программы в регионе выдано почти 66 тысяч сертификатов на материнский капитал. Частично или полностью распорядились средствами маткапитала по одному или сразу нескольким направлениям 42,5 тысячи семей.

Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.