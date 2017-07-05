«Испарившийся» архангельский должник-алиментщик дал знать о себе прямо в суде

«Выйти из тени» уроженца Холмогор заставило только обращение бывшей супруги в суд для признания нерадивого отца без вести пропавшим.

По решению суда мужчина обязан был выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, однако длительное время он своих родительских обязанностей не исполнял, накопив долг более 400 тысяч рублей.



Более того, должник покинул село Холмогоры и вообще исчез из поля зрения и ребёнка, и бывшей супруги, и судебных приставов. В результате, ребёнок оказался без материальной поддержки со стороны отца.

Весной 2016 года алиментщик был объявлен в розыск, но поиск результатов не дал. В связи с тем, что о месте пребывания должника никаких сведений не было, взыскательница обратилась в суд за признанием бывшего супруга пропавшим без вести. В этом случае, ребёнок получает пособие от государства.

К удивлению всех, мужчина вдруг сам появился на судебном заседании, где должно было рассматриваться заявление взыскательницы. Вот тут и пришлось неплательщику «выйти из тени»: он сообщил и адрес своего проживания в Архангельске, и место работы.

Теперь исполнительное производство в отношении нерадивого отца будет передано по месту его фактического проживания, и заниматься им будут судебные приставы Архангельска.