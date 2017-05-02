Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Поморье бывший заключенный украл спиртное и спалил магазин Пожар в магазине в деревне Орлово Каргопольского района устроил один из местных жителей. Мужчине захотелось выпить, однако магазин уже был закрыт. Покупателя это не остановило, он взломал дверь сельмага, украл спиртное и устроил пожар.



Подразделения профессиональной пожарный охраны смогли добраться до места происшествия только спустя продолжительное время из-за весенней распутицы.



Одноэтажное деревянное строение магазина сгорело полностью, товар уничтожен огнем. Отметим, что в Орлово есть и другие магазины, поэтому без продуктов местное население не останется.



Как сообщает

На место происшествия прибыли местные добровольцы и пожарные Кенозерского национального парка, но их сил оказалось недостаточно.Подразделения профессиональной пожарный охраны смогли добраться до места происшествия только спустя продолжительное время из-за весенней распутицы.Одноэтажное деревянное строение магазина сгорело полностью, товар уничтожен огнем. Отметим, что в Орлово есть и другие магазины, поэтому без продуктов местное население не останется.Как сообщает arh112, поджигатель недавно освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчина задержан. Ведется расследование. версия для печати просмотров: 51

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