На место происшествия прибыли местные добровольцы и пожарные Кенозерского национального парка, но их сил оказалось недостаточно.
Подразделения профессиональной пожарный охраны смогли добраться до места происшествия только спустя продолжительное время из-за весенней распутицы.
Одноэтажное деревянное строение магазина сгорело полностью, товар уничтожен огнем. Отметим, что в Орлово есть и другие магазины, поэтому без продуктов местное население не останется.
Как сообщает
arh112, поджигатель недавно освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчина задержан. Ведется расследование.