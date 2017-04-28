Архангельск: Общество

фото, видео с места события «Черный» коллектор заплатит штраф за незаконную деятельность на территории Поморья К архангельским судебным приставам обратились граждане с жалобой на действия «Регионального консалтингового центра», сотрудники которого звонили с требованиями погасить имеющиеся у них задолженности. В результате проведенной проверки выяснилось, что «Региональный консалтинговый центр» не включен в реестр коллекторских агентств и не имеет права заниматься взысканием долгов. Указанная организация привлечена к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.



Также закон вносит серьезные ограничения для коллекторов. Так, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу. Кроме того, закон запрещает коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами и звонить больше одного раза в неделю, а также скрывать телефонный номер и звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору. Напомним, в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года законом, заниматься взысканием долгов могут только внесенные в специальный реестр агентства, контроль за их деятельностью осуществляет служба судебных приставов.Также закон вносит серьезные ограничения для коллекторов. Так, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу. Кроме того, закон запрещает коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами и звонить больше одного раза в неделю, а также скрывать телефонный номер и звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: ssp просмотров: 105

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