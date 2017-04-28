наверх
Новости Архангельска
28 апреля, пятница 17:48
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
27.04.17
Изучение итальянского языка начинается с открытых уроков в «Полиглоте»
113
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
89
27.04.17
Принимаются заявки на участие в III Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету 2017»
82
27.04.17
Команда «Водник» присоединяется к акции «Мы помним! Мы гордимся!»
78
27.04.17
72 минуты чтения книг о войне ждет посетителей архангельской библиотеки
75
27.04.17
Известный архангельский документалист представил свое телевизионное творчество
69
27.04.17
Творческий морской фестиваль будет проходить в Архангельске до середины лета
69
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

«Черный» коллектор заплатит штраф за незаконную деятельность на территории Поморья

К архангельским судебным приставам обратились граждане с жалобой на действия «Регионального консалтингового центра», сотрудники которого звонили с требованиями погасить имеющиеся у них задолженности.
В результате проведенной проверки выяснилось, что «Региональный консалтинговый центр» не включен в реестр коллекторских агентств и не имеет права заниматься взысканием долгов. Указанная организация привлечена к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
 
Напомним, в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года законом, заниматься взысканием долгов могут только внесенные в специальный реестр агентства, контроль за их деятельностью осуществляет служба судебных приставов.

Также закон вносит серьезные ограничения для коллекторов. Так, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу. Кроме того, закон запрещает коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами и звонить больше одного раза в неделю, а также скрывать телефонный номер и звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: ssp
просмотров: 105
дата: 28.04.17 | 16:42
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080