В результате проведенной проверки выяснилось, что «Региональный консалтинговый центр» не включен в реестр коллекторских агентств и не имеет права заниматься взысканием долгов. Указанная организация привлечена к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Напомним, в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года законом, заниматься взысканием долгов могут только внесенные в специальный реестр
агентства, контроль за их деятельностью осуществляет служба судебных приставов.
Также закон вносит серьезные ограничения для коллекторов. Так, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу. Кроме того, закон запрещает коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами и звонить больше одного раза в неделю, а также скрывать телефонный номер и звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору.