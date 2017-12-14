В Поморье девушке грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт «порошка смерти»
сегодня 12:03
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22-летняя жительница Мирного купила в Москве крупную партию наркотика, который привезла в Архангельск на автомобиле.
По данным регионального управления ФСБ, девушка пыталась продать в Архангельске «порошок смерти». Известно, что у нее было почти 2 кг смертоносного зелья.
Девушку задержали с поличным сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Сейчас по решению суда уроженка Мирного находится под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 20 лет. Ведется следствие.