В Поморье девушке грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт «порошка смерти»

По данным регионального управления ФСБ, девушка пыталась продать в Архангельске «порошок смерти». Известно, что у нее было почти 2 кг смертоносного зелья.Девушку задержали с поличным сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Сейчас по решению суда уроженка Мирного находится под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 20 лет. Ведется следствие.