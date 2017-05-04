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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Поморье двое правоохранителей поживились на командировочных

В 2013-2014 гг. полицейские присвоили деньги каждый на сумму около 60 тысяч рублей, выделенных им для оплаты проживания в культурной столице в служебной командировке для сдачи экзаменационной сессии в Санкт- Петербургском университете МВД России.
По предварительным данным, экс-полицейские оформили фиктивные договоры краткосрочного найма жилья, в то время как снимали одну квартиру на двоих, а в бухгалтерию предоставили информацию о том, что жили в разных квартирах. Так им были компенсированы расходы, которые они фактически не понесли.
 
По данному факту региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. 
  
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просмотров: 152
дата: 04.05.17 | 11:55
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Солнышко К. (1)
Мелочь какая , 60 тыс. рублей. Да и не украли , а сэкономили .Ютились в одной квартирке ,экономили , чтобы посмотреть культурную столицу , культуры набраться .У некоторых вон, машины и портфели с деньгами в Москве ,в командировке ,теряются и ничего , наоборот в Москву на повышение отправили . И этих отправить в культурную столицу на повышение , чем они хуже того , кто Лексус потерял ?
04.05.17
12:21
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