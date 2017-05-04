В 2013-2014 гг. полицейские присвоили деньги каждый на сумму около 60 тысяч рублей, выделенных им для оплаты проживания в культурной столице в служебной командировке для сдачи экзаменационной сессии в Санкт- Петербургском университете МВД России.

По предварительным данным, экс-полицейские оформили фиктивные договоры краткосрочного найма жилья, в то время как снимали одну квартиру на двоих, а в бухгалтерию предоставили информацию о том, что жили в разных квартирах. Так им были компенсированы расходы, которые они фактически не понесли.



По данному факту региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

