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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Из-за нечищеных в Поморье дорог пожарные опаздывают на каждый десятый вызов

Пожарная техника точно также страдает от заснеженных магистралей, буксует и способна застрять в непролазной чаще нечищеных дорог. Всё это приводит к трудностям в работе, лишней потере времени и дополнительным рискам.

Например, чтобы добраться на пожар до деревни Семеновская, огнеборццы потратили 22 минуты, всё это время они преодолевали 16 километров заснеженных дорог.

- Мы подготовили информацию для глав муниципальных образований о тех трудностях, с которыми сталкиваются пожарные подразделения из-за нечищеных дорог, подъездных путей к пожарным пирсам, водоемам, гидрантам, - сказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Гущин.

Как передаёт arh112, последний такой пожар произошел в дачном доме садового товарищества «Связист» под Архангельском. Щитовой дом сгорел полностью. Причиной этого стала нечищеная дорога: на расстояние в 24 км огнеборцы потратили 36 минут.

  
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просмотров: 117
дата: 31.01.17 | 16:07
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