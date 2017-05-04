В поселок Подюга Коношского района к родителям приехал погостить сын. Неосторожность гостя при курении привела к уничтожению двухэтажного дома.

Пожар произошел в ночь на 3 мая. Очаг возгорания находился на веранде, где мужчина обычно курил. Жильцы были вынуждены эвакуироваться через пристроенный к зданию гараж.

Люди начали тушить огонь самостоятельно. Вместо того, чтобы исключить доступ кислорода к огню, они взломали дверь, ведущую на веранду, и разбили окно. Пламя, подпитанное воздухом, в считанные минуты охватило весь дом.

К приезду огнеборцев здание горело открытым пламенем по всей площади. Как сообщает arh112, огнем повреждена кровля, перекрытие, стены и автономная котельная. Погорельцы практически не успели спасти ничего из имущества, успели только выгнать из гаража машину.