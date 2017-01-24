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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Поморье из-за поломки обогревателя и медлительности хозяина сгорел новый коттедж

Житель поселка Вычегодский Котласского района в прошлом году заселился в новый двухэтажный коттедж, который строил последние несколько лет. Однако его счастье в новом доме было недолгим.
Мужчина вернулся с ночной смены и лег спать. Около двух часов дня он проснулся от запаха дыма. Оказалось, что горит водонагреватель. Выплеснутое на огонь ведро воды не помогло – пламя быстро распространялось.
 
Свой мобильный телефон он оставил в спальне под кроватью, и возвращаться за ним не стал из-за сильного задымления. Мужчина побежал за помощью к соседу, но у того, как назло, тоже не оказалось телефона. Житель Котласского района решил ехать в пожарную часть на автомобиле.
 
Время оказалось упущено. Когда пожарные прибыли на место, здание полностью горело изнутри, рушилось остекление. Пожарным удалось спасти коттедж от полного уничтожения, но здание серьёзно повреждено изнутри и для проживания непригодно.
 
Причина пожара – техническая неисправность водонагревателя, - сообщает сайт arh112.ru.
 
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просмотров: 269
дата: 24.01.17 | 13:12
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
Boater (1)
Уже установили, что причина пожара - неисправность водонагревателя? Точно? И документально подтвердили? Ну тады в суд на продавца водонагревателя (хотя что то я сииильно сомневаюсь). А вообще, граждане, кто живет в своих домах - ну купите уже себе несколько огнетушителей! Реально может спасти дом.
24.01.17
13:55
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