Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Поморье из-за поломки обогревателя и медлительности хозяина сгорел новый коттедж Житель поселка Вычегодский Котласского района в прошлом году заселился в новый двухэтажный коттедж, который строил последние несколько лет. Однако его счастье в новом доме было недолгим.



Свой мобильный телефон он оставил в спальне под кроватью, и возвращаться за ним не стал из-за сильного задымления. Мужчина побежал за помощью к соседу, но у того, как назло, тоже не оказалось телефона. Житель Котласского района решил ехать в пожарную часть на автомобиле.



Время оказалось упущено. Когда пожарные прибыли на место, здание полностью горело изнутри, рушилось остекление. Пожарным удалось спасти коттедж от полного уничтожения, но здание серьёзно повреждено изнутри и для проживания непригодно.



Причина пожара – техническая неисправность водонагревателя, - сообщает сайт Мужчина вернулся с ночной смены и лег спать. Около двух часов дня он проснулся от запаха дыма. Оказалось, что горит водонагреватель. Выплеснутое на огонь ведро воды не помогло – пламя быстро распространялось.Свой мобильный телефон он оставил в спальне под кроватью, и возвращаться за ним не стал из-за сильного задымления. Мужчина побежал за помощью к соседу, но у того, как назло, тоже не оказалось телефона. Житель Котласского района решил ехать в пожарную часть на автомобиле.Время оказалось упущено. Когда пожарные прибыли на место, здание полностью горело изнутри, рушилось остекление. Пожарным удалось спасти коттедж от полного уничтожения, но здание серьёзно повреждено изнутри и для проживания непригодно.Причина пожара – техническая неисправность водонагревателя, - сообщает сайт arh112.ru. версия для печати просмотров: 269

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