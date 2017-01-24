Мужчина вернулся с ночной смены и лег спать. Около двух часов дня он проснулся от запаха дыма. Оказалось, что горит водонагреватель. Выплеснутое на огонь ведро воды не помогло – пламя быстро распространялось.
Свой мобильный телефон он оставил в спальне под кроватью, и возвращаться за ним не стал из-за сильного задымления. Мужчина побежал за помощью к соседу, но у того, как назло, тоже не оказалось телефона. Житель Котласского района решил ехать в пожарную часть на автомобиле.
Время оказалось упущено. Когда пожарные прибыли на место, здание полностью горело изнутри, рушилось остекление. Пожарным удалось спасти коттедж от полного уничтожения, но здание серьёзно повреждено изнутри и для проживания непригодно.
Причина пожара – техническая неисправность водонагревателя, - сообщает сайт
arh112.ru.
13:55