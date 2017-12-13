В Поморье мать-алкоголичка получила тюремный срок за истязание дочери

Известно, что правонарушения со стороны 37-летней матери происходили с октября 2016 года по январь 2017 года. В ответ на укоры дочери по поводу пьяных вечеринок матери, женщина била 17-летнюю девочку.В ходе допроса горе-мать объяснила свои действия алкогольным опьянением и пояснила, что после возбуждения уголовного дела она трудоустроилась и прекратила употреблять алкоголь.Приговором Плесецкого районного суда женщине по совокупности приговоров назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режим, - сообщили в региональном следственном управлении СКР.