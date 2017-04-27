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Архангельск: Общество

     

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Материалы ЕГЭ будут распечатывать на глазах у архангельских выпускников

Пункты проведения выпускных экзаменов Архангельской области проверяют на готовность к аттестационной кампании. Допуск на право организовать у себя ЕГЭ должны получить до 11 мая 88 пунктов. Основной период выпускных испытаний стартует 29 мая.
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают оснащённость всем необходимым оборудованием. Прежде всего специалисты обращают внимание на наличие принтеров и сканеров, которые будут использоваться во время выпускных испытаний.

Напомним, в этом году все пункты проведения ЕГЭ в Архангельской области будут работать по новой технологии печати и сканирования контрольных измерительных материалов. Вместо традиционного способа доставки пакетов с заданиями в школах стали использовать новую методику: материалы распечатывают прямо на глазах ребят, а сразу после завершения экзамена все работы сканируют и направляют на проверку.

Эта мера повышает объективность проведения итоговой аттестационной кампании, одновременно предъявляя требования к более серьёзной проработке вопросов с обеспечением современной техникой всех пунктов проведения ЕГЭ.

В ходе проверок также тестируется и работа систем видеонаблюдения. 

Отметим, в этом году около шести тысяч выпускников будут сдавать государственные экзамены.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minobr
просмотров: 98
дата: 27.04.17 | 11:30
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