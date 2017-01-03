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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Место падения «НЛО» и загадочной гибели рыбы войдет в новый поморский заказник

Он будет располагаться на территориях Холмогорского, Пинежского, Виноградовского и Верхнетоемского районов. Название «Верхнеюловский» происходит от реки Юлы, где этим летом массово гибла рыба. Местные жители связывают данный факт с падением ракеты.

Директор по программам «Гринпис России» Иван Блоков сообщил в интервью ТАСС о создании ряда особо охраняемых природных территорий. Одним из таких мест станет национальный парк «Верхнеюловский» в Архангельской области, который призван спасти самые ценные территории дикой Двинско-Пинежской тайги от вырубки.

К слову, многие северяне до сих пор испытывают содрогание при упоминании реки Юла, откуда и пошло название будущего заказника. Этим летом на реке была зафиксирована массовая гибель рыбы. Погиб в основном хариус, который является чувствительным к малейшим загрязнениям воды. Местные жители уверены, что экологическое бедствие связано с упавшей 25 августа 2016 года ракетой.

Что касаетя организации нового федерального заказника в Архангельской области, то Минприроды планирует создать в 2017 году 11 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в планах ведомства расширение нацпарка «Русская Арктика».

Напомним, в 2013 году, который проходил в России под знаком Года экологии, на территории региона появился национальный парк «Онежское Поморье», вошедший затем в состав Кенозерья.

  
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просмотров: 4923
дата: 03.01.17 | 12:56
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