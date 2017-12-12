В Поморье могут увеличить время продажи алкоголя на несколько часов

Служебная записка с предложениями по увеличению объема легальной продажи алкоголя была подписана Иваном Кулявцевым 8 ноября 2017 года и передана Игорю Орлову. Накануне об этой инициативе стало известно СМИ.



В документе говорится об ужесточении ответственности за нелегальную продажу алкоголя и об увеличении режима продажи алкогольных напитков. Напомним, сейчас их можно купить с 10:00 до 21:00. Федеральное законодательство разрешает увеличить это время до промежутка с 08:00 до 23:00. Также в записке есть предложение о проведении мероприятий, направленных на популяризацию потребления среди населения вино-коньячной продукции вместо водочной и пивной.

Как заявил бизнес-уполномоченный в интервью News29, все предложения основаны на обращениях предпринимателей. «Обсуждаемый документ - это внутренняя рабочая записка, подготовленная для обсуждения и проработки экспертами. Удивлен, что информация попала в публичное пространство после одной из закрытых встреч», - заявил Иван Кулявцев.

После этого в СМИ также появились сообщения о том, что губернатор не поддержал эти инициативы. Однако информация оказалась фейковой. «Все заявления от имени главы региона были сделаны с поддельной страницы Игоря Орлова в твиттере и не соответствуют действительности», - сказала пресс-секретарь уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Дарья Ильенкова. Официальных комментариев от губернатора пока не поступало.