В Поморье началась регистрация выпускников школ на итоговое сочинение

Именно с этой творческой работы начинается итоговая аттестация. Само испытание пройдёт 6 декабря.



Получив зачёт за свою работу, одиннадцатиклассники открывают себе путь к главным выпускным экзаменам. Помимо сочинения можно написать изложение. Такое право предоставлено ребятам с ограниченными возможностями здоровья.



К творческой работе будут допускаться как одиннадцатиклассники, так и выпускники школ прошлых лет, а также студенты техникумов и колледжей региона. Подать заявление необходимо до 21 ноября включительно.



Одиннадцатиклассники подают заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) в своих школах. Те, кто уже получил аттестат, но желает пройти творческое испытание, может узнать о местах приёма документов на сайте регионального Центра оценки качества образования.



Выпускникам школ прошлых лет успех на итоговом сочинении позволит рассчитывать на дополнительные преференции при поступлении в вузы, но только в том случае, если высшие учебные заведения учитывают результаты этого испытания.



Добавим, что специалисты министерства образования и науки Архангельской области готовы проконсультировать по вопросам, связанным с итоговой аттестацией 2018 года, по телефону горячей линии: 8 (8182) 285-585. Звонки принимаются в рабочее время.