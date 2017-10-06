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Общество | Главные новости

В Поморье началась регистрация выпускников школ на итоговое сочинение

сегодня 14:38
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Начался приём заявлений от выпускников школ региона, которые планируют принять участие в итоговом сочинении или изложении.
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Фото: livekuban.ru

Именно с этой творческой работы начинается итоговая аттестация. Само испытание пройдёт 6 декабря.

Получив зачёт за свою работу, одиннадцатиклассники открывают себе путь к главным выпускным экзаменам. Помимо сочинения можно написать изложение. Такое право предоставлено ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

К творческой работе будут допускаться как одиннадцатиклассники, так и выпускники школ прошлых лет, а также студенты техникумов и колледжей региона. Подать заявление необходимо до 21 ноября включительно.

Одиннадцатиклассники подают заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) в своих школах. Те, кто уже получил аттестат, но желает пройти творческое испытание, может узнать о местах приёма документов на сайте регионального Центра оценки качества образования.

Выпускникам школ прошлых лет успех на итоговом сочинении позволит рассчитывать на дополнительные преференции при поступлении в вузы, но только в том случае, если высшие учебные заведения учитывают результаты этого испытания.

Добавим, что специалисты министерства образования и науки Архангельской области готовы проконсультировать по вопросам, связанным с итоговой аттестацией 2018 года, по телефону горячей линии: 8 (8182) 285-585. Звонки принимаются в рабочее время.

Автор: minobr
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