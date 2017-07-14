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Общество | Главные новости

В Поморье началась замена лифтов по программе капремонта

сегодня 16:53
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В рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Архангельске заменят 132 лифта, в Северодвинске - 144, в Новодвинске - 21, в Коряжме - 9, в Мирном - 5.
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На этой неделе в Северодвинск поступила первая партия новых лифтов для замены старого оборудования в многоквартирных домах. Согласно  разработанному плану-графику, к работам приступили в домах № 100 по улице Ломоносова и № 35 по Морскому проспекту.

Заказчик работ – некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области». Подрядчик – ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», который уже более 70 лет работает на российском рынке и на сегодняшний день является одним из основных отечественных производителей лифтового оборудования.

В течение июля–августа в Северодвинск будет поставлено 65 комплектов оборудования. Всего до конца 2017 года в 32 домах города корабелов планируется заменить 144 лифта.

Вслед за Северодвинском работы по замене лифтового оборудования начнутся и в других крупных городах Поморья. В Архангельске заменят 132 лифта, в Новодвинске – 21, в Коряжме – девять и ещё пять – в Мирном.

Мероприятия по ускоренной замене лифтового оборудования проводятся в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2017–2019 годы. Стоимость заключенных договоров составила более 600 миллионов рублей.

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В Поморье началась замена лифтов по программе капремонта
В Поморье началась замена лифтов по программе капремонта
В рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Архангельске заменят 132 лифта, в Северодвинске - 144, в Новодвинске - 21, в Коряжме - 9, в Мирном - 5.
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