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Общество | Главные новости

В Поморье две трети мошеннических действий происходят дистанционным способом

вчера 17:02
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С начала 2017 года в Архангельской области зарегистрировано 1127 случаев мошенничества с использованием средств массовой коммуникации. При этом наблюдается тенденция к росту данных показателей.
 
 
 
 
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Как отмечает заместитель начальника УМВД России по Архангельской области – начальник следственного управления полковник юстиции Александр Андрусенко, раскрытие данных преступлений требует значительных ресурсов. Необходимо установить мошенника, находящегося в другой части страны, а в иных случаях и вовсе за ее пределами, провести оперативно-розыскные и следственные мероприятия, собрать доказательную базу, которая позволит привлечь его к ответственности, а также найти похищенные денежные средства. Так сейчас сотрудники УМВД России по Архангельской области расследуют серию из двух десятков мошенничеств, совершенных в отношении северян, где подозреваемыми являются жители Белгородской области, в другом схожем уголовном деле - жители Ханты-Мансийского автономного округа. Есть и другие примеры подобных уголовных дел, среди которых встречаются и серии, насчитывающие несколько десятков эпизодов преступной деятельности.
 
Техническая сложность и трудоемкость раскрытия дистанционных хищений привела стражей порядка к работе со специализированными межрегиональными базами данных, в которых аккумулируются все сведения о совершенных мошенничествах. Кроме того, на федеральном уровне активно ведется работа по внесению в действующее законодательство изменений, которые позволят правоохранительной системе быстрее реагировать на данные преступления, исключать способствующие им факторы.
 
Помимо традиционных мошеннических схем, предполагающих использование средств мобильной связи и сети Интернет и не меняющихся на протяжении нескольких лет, на территории Архангельской области в текущем году начали фиксироваться взломы аккаунтов в социальных сетях и последующий обман знакомых из списка «друзей».
 
От действий мошенников в регионе страдают не только пожилые люди, но и достаточное продвинутая в плане технических новшеств молодежь, представители сферы бизнеса. Так в 2017 году жертвой злоумышленников стал директор одной из гостиниц Архангельска. Мужчине позвонил неизвестный, назвавшийся представителем правоохранительной структуры, и сообщил, что намерен разместить в гостинице своих сотрудников. Но прежде мошенник попросил оплатить некие услуги, переведя деньги на электронный кошелек. После получения перевода собеседник исчез.
 
В настоящий момент в Архангельской области проходит акция «Стоп-мошенник», цель которой – рассказать гражданам об элементарных правилах личной финансовой безопасности и распространенных способах обмана. Полицейские напоминают о необходимости осмотрительно относиться к конфиденциальной информации – номерам и реквизитами банковских карт, всегда ставить под сомнения и проверять информацию, которую сообщают неизвестные, не соглашаться на предоплату при совершении покупок в сети Интернет.
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