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Архангельск: Общество

     

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В Поморье педагоги могут задать вопросы по зарплатам на номер «горячей линии»

Специалисты министерства образования и науки Архангельской области готовы проконсультировать по вопросам, касающимся выплат заработных плат педагогам и воспитателям региона.
«Горячая линия» поможет внести ясность в случаях, когда по мнению обратившихся возникла задержка выплат или их безосновательное сокращение.

Подчеркнём, все начисления заработных плат представителям сферы образования проводят бухгалтерии их собственных организаций. Общий контроль за своевременностью и прозрачностью выплат осуществляют муниципальные органы управления образования.

— Средства на зарплаты работникам основного персонала предусмотрены в областном бюджете. Этот объём расходов был увеличен по сравнению с 2016 годом. Cразу после того, как деньги поступают на счета муниципалитетов, «зарплатные» полномочия субъекта фактически заканчиваются, – напомнил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – Ситуация с тем, как организованы выплаты педагогам и воспитателям, находится на постоянном контроле специалистов ведомства.

Телефон «горячей линии» по вопросам выплат заработных плат педагогам и воспитателям Архангельской области: (8182) 200-245. Звонки принимаются в рабочее время.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minobr
просмотров: 91
дата: 04.05.17 | 14:41
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