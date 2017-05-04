Специалисты министерства образования и науки Архангельской области готовы проконсультировать по вопросам, касающимся выплат заработных плат педагогам и воспитателям региона.
«Горячая линия» поможет внести ясность в случаях, когда по мнению обратившихся возникла задержка выплат или их безосновательное сокращение.
Подчеркнём, все начисления заработных плат представителям сферы образования проводят бухгалтерии их собственных организаций. Общий контроль за своевременностью и прозрачностью выплат осуществляют муниципальные органы управления образования.
— Средства на зарплаты работникам основного персонала предусмотрены в областном бюджете. Этот объём расходов был увеличен по сравнению с 2016 годом. Cразу после того, как деньги поступают на счета муниципалитетов, «зарплатные» полномочия субъекта фактически заканчиваются, – напомнил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – Ситуация с тем, как организованы выплаты педагогам и воспитателям, находится на постоянном контроле специалистов ведомства.
Телефон «горячей линии» по вопросам выплат заработных плат педагогам и воспитателям Архангельской области: (8182) 200-245. Звонки принимаются в рабочее время.