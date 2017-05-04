Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Поморье педагоги могут задать вопросы по зарплатам на номер «горячей линии» Специалисты министерства образования и науки Архангельской области готовы проконсультировать по вопросам, касающимся выплат заработных плат педагогам и воспитателям региона. «Горячая линия» поможет внести ясность в случаях, когда по мнению обратившихся возникла задержка выплат или их безосновательное сокращение.



Подчеркнём, все начисления заработных плат представителям сферы образования проводят бухгалтерии их собственных организаций. Общий контроль за своевременностью и прозрачностью выплат осуществляют муниципальные органы управления образования.



— Средства на зарплаты работникам основного персонала предусмотрены в областном бюджете. Этот объём расходов был увеличен по сравнению с 2016 годом. Cразу после того, как деньги поступают на счета муниципалитетов, «зарплатные» полномочия субъекта фактически заканчиваются, – напомнил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – Ситуация с тем, как организованы выплаты педагогам и воспитателям, находится на постоянном контроле специалистов ведомства.



Телефон «горячей линии» по вопросам выплат заработных плат педагогам и воспитателям Архангельской области: (8182) 200-245. Звонки принимаются в рабочее время.

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