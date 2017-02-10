Авария произошла сегодня утром на 300-м километре автодороги «Архангельск – Каргополь – Вытегра». Водитель «Ауди 80» выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем скорой помощи.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Автомобиль скорой помощи ехал без включенных спецсигналов на обычный осмотр человека в соседнюю деревню. Как сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции, уже известно, что водитель иномарки был пьян.

В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир легковушки, а также врач из автомобиля экстренной службы.

Напомним, в Поморье это уже третий случай с начала года, когда в ДТП попадают автомобили скорой помощи. Аварии происходили на северодвинской трассе и в центре Архангельска.