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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Поморье пьяный водитель иномарки устроил аварию с каретой скорой помощи

Авария произошла сегодня утром на 300-м километре автодороги «Архангельск – Каргополь – Вытегра». Водитель «Ауди 80» выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем скорой помощи.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Автомобиль скорой помощи ехал без включенных спецсигналов на обычный осмотр человека в соседнюю деревню. Как сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции, уже известно, что водитель иномарки был пьян.

В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир легковушки, а также врач из автомобиля экстренной службы.

Напомним, в Поморье это уже третий случай с начала года, когда в ДТП попадают автомобили скорой помощи. Аварии происходили на северодвинской трассе и в центре Архангельска. 

  
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просмотров: 203
дата: 10.02.17 | 11:06
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