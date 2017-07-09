В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»

В результате ДТП 70-летний водитель «ВАЗ-2107» погиб на месте. Находившиеся в отечественной легковушке 25-летняя девушка и её 4-месячная дочка с тяжелыми травмами были госпитализированы в центральную районную больницу, а после на вертолете доставлены в больницу Архангельска.Водитель иномарки и две его спутницы от госпитализации отказались. В пресс-службе областной полиции пояснили, что, по предварительным данным, шофер «Киа» был пьян. Обстоятельства аварии выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.