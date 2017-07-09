Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
07.07.17
1846
08.07.17
868
07.07.17
406
07.07.17
366
07.07.17
334
07.07.17
314
07.07.17
312
реклама
реклама
Новости компаний
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»

сегодня 12:18
111 0
Смертельная авария произошла утром 7 июля в Плесецком районе на 178-м километре автодороги «Брин-Наволок – Каргополь». Водитель «Киа» выехал на «встречку», где столкнулся с «семеркой» под управлением пенсионера.
 >
Фото: Kubanec.info
В результате ДТП 70-летний водитель «ВАЗ-2107»  погиб на месте. Находившиеся в отечественной легковушке 25-летняя девушка и её 4-месячная дочка с тяжелыми травмами были госпитализированы в центральную районную больницу, а после на вертолете доставлены в больницу Архангельска.

Водитель иномарки и две его спутницы от госпитализации отказались. В пресс-службе областной полиции пояснили, что, по предварительным данным, шофер «Киа» был пьян. Обстоятельства аварии выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
111 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
Общество | Новости раздела
 
В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»
В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»
Смертельная авария произошла утром 7 июля в Плесецком районе на 178-м километре автодороги «Брин-Наволок – Каргополь». Водитель «Киа» выехал на «встречку», где столкнулся с «семеркой» под управлением пенсионера.
сегодня 12:18
112
 
Архангелогородцы отметили День семьи, любви и верности
Архангелогородцы отметили День семьи, любви и верности
Сотни горожан собрались накануне на набережной Северной Двины в районе пересечения с улицей Логинова. У памятника Петру и Февронье прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
сегодня 11:57
94
 
Житель Поморья из мести поджёг машину родственника
Житель Поморья из мести поджёг машину родственника
Архангельские полицейские задержали поджигателя автомобиля. Как оказалось, на преступление мужчину толкнуло желание отомстить своему родственнику.
сегодня 11:40
101
 
В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
Мужчина стукнул 11-летнего мальчика-аутиста за то, что тот, якобы, шумно себя вёл во время движения транспорта. Кроме того, нервный пассажир обругал мать инвалида. На место происшествия прибыл наряд полиции.
07.07.17 23:02
3229 2
Fialka: Герой... И в автобусе такие же герои......
 
Создание молодежной зоны отдыха на набережной Архангельска подходит к завершению
Создание молодежной зоны отдыха на набережной Архангельска подходит к завершению
Уже сейчас архангелогородцы используют для отдыха деревянные конструкции, которые появились на набережной благодаря совместному проекту молодых архитекторов и администрации города.
07.07.17 20:26
1019 1
kemastreet: Зона отдыха это здорово!Ещё бы дать возможность уставать за деньги......
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080