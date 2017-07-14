За 2 недели пятеро жителей Поморья предпочли электронный больничный бумажной версии

Оформление листков нетрудоспособности в электронном виде производится только по желанию пациента с его письменного согласия, - уточнил начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Михаил Конев. – На сегодняшний день медицинскими организациями оформлены уже пять электронных листков».В период внедрения нововведения для получения электронного больничного необходимо чтобы и медицинская организация, в которую обратился человек, и его работодатель были участниками информационного взаимодействия при формировании электронных листков нетрудоспособности.Напомним, пока в регионе к проекту подключились 5 медицинских организаций: ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №1», ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №58 Федерального медико-биологического агентства», ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агентства», ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница», ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница». До конца года планируется переход на электронные больничные всех медицинских организаций Поморья.Список работодателей, готовых работать с электронными больничными, гораздо больше: на сегодняшний день изъявили желание участвовать в проекте «Электронный листок нетрудоспособности» уже более 50 работодателей, и их количество растет с каждым днем.В Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования организована работа «горячих линий» по переходу на электронный листок нетрудоспособности: для граждан – 8(8182) 45-41-98, для медицинских организаций – 8(8182) 45-41-92, для работодателей 8(8182) 24-03-54. По вопросам технической поддержки можно обращаться по телефону 8(8182) 27-56-06.