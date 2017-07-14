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Общество | Главные новости

За 2 недели пятеро жителей Поморья предпочли электронный больничный бумажной версии

сегодня 16:15
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Такая возможность появилась с 1 июля, когда медицинские организации Поморья приступили к оформлению электронных листков нетрудоспособности.
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Оформление листков нетрудоспособности в электронном виде производится только по желанию пациента с его письменного согласия, - уточнил начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Михаил Конев. – На сегодняшний день медицинскими организациями оформлены уже пять электронных листков».

В период внедрения нововведения для получения электронного больничного необходимо чтобы и медицинская организация, в которую обратился человек, и его работодатель были участниками информационного взаимодействия при формировании электронных листков нетрудоспособности.

Напомним, пока в регионе к проекту подключились 5 медицинских организаций: ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника №1», ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №58 Федерального медико-биологического агентства», ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агентства», ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница», ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница». До конца года планируется переход на электронные больничные всех медицинских организаций  Поморья.

Список работодателей, готовых работать с электронными больничными, гораздо больше: на сегодняшний день изъявили желание участвовать в проекте «Электронный листок нетрудоспособности» уже более 50 работодателей, и их количество растет с каждым днем.

В Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования организована работа «горячих линий» по переходу на электронный листок нетрудоспособности: для граждан – 8(8182) 45-41-98, для медицинских организаций – 8(8182) 45-41-92, для работодателей 8(8182) 24-03-54. По вопросам технической поддержки можно обращаться по телефону 8(8182) 27-56-06.
Автор: fss
58 0
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