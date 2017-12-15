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Общество | Главные новости

В Поморье полицейские ответят в суде за избиение пьяного мужчины наручниками

сегодня 10:31
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы котласского отдела полиции, которые в сентябре 2017 года избили задержанного мужчину.
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Фото: rusargument.ru

Следствие установило, что в Коряжме в ночь на 25 сентября 2017 года в служебном кабинете два правоохранителя избили наручниками задержанного мужчину. 37-летний местный житель был доставлен в отдел полиции в связи с его нахождением в общественном месте с пьяном виде.

В результате рукоприкладства местный житель получил травму живота с повреждением внутренних органов.

На допросе стражи порядка полностью признали свою вину. В пресс-службе регионального следственного управления СКР пояснили, что оба полицейских уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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