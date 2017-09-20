В Поморье приставы арестовали автомобиль у приехавшей к ним на прием бизнес-леди

У судебных приставов находились материалы в отношении гражданки З. Являясь индивидуальным предпринимателем, котлашанка задолжала и в пользу налоговой службы, и в пользу физических и юридических лиц.Погашать имеющиеся задолженности женщина не спешила, лишь изредка внося в счёт долга небольшие суммы. Такими темпами взыскание могло затянуться на длительное время.Приставы выяснили, что за должницей зарегистрировано автотранспортное средство Toyota RAV4. Женщина была вызвана на приём, где ей было вручено требование о предоставлении престижного автомобиля для ареста. Так как должница именно на нём и приехала в отдел, арест был произведен незамедлительно.Реальная перспектива лишиться автомобиля и перейти в разряд пешеходов заставила женщину поторопиться с погашением долгов. Уже через две недели вся сумма была ею оплачена. Только после этого арест с Toyota RAV4 был снят.