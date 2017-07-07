В Поморье пройдёт акция «Подари «февроньку!»
сегодня 15:29
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8 июля, в День семьи, любви и верности, в районах Архангельской области традиционно пройдет акция «Подари «февроньку!».
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07 июля, пятница 18:19
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$58.58
€65.32
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В клубах молодой семьи, действующих практически во всех районах Архангельской области, состоятся различные праздничные мероприятия, участникам которых будут вручены поздравительные «февроньки».
Символы праздника подготовил областной «Центр поддержки молодой семьи», и с их помощью каждый желающий сможет признаться своей половинке в любви, верности и преданности.
Напомним, 8 июля почитают память святых Петра и Февроньи. Их брак является образцом христианского супружества. В этот день принято дарить близким букетики из ромашек, а также совершать помолвки, свадьбы и венчания, тогда брак будет крепким и благополучным.
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16:38