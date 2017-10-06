Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.10.17
1034
04.10.17
822
05.10.17
699
05.10.17
679
04.10.17
670
05.10.17
619
04.10.17
611
реклама
реклама
Новости компаний
05.10.17
225
04.10.17
150
05.10.17
148
04.10.17
142
05.10.17
141
05.10.17
138
04.10.17
132
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Поморье работодатель поплатился штрафом за «забывчивость» алиментщика

сегодня 12:26
56 0
В Архангельской области работодатель привлечён к административной ответственности за нарушение в перечислении алиментов. Должник должен был платить деньги своему ребенку, который находился в детдоме. Он работал, а вот о малыше позабыл.
 >
Фото: progorod58.ru
В соответствии с законодательством исполнительный документ был направлен судебным приставом по месту работы должника для удержания из его заработной платы, а исполнительное производство окончено. В этом случае ответственность за правильность удержания алиментов, а также за своевременность их перечисления несёт работодатель.

Однако, в отдел приставов по Коряжме и Вилегодскому району от взыскателя поступило заявление, что перечисление алиментов прекратилось. Незамедлительно судебным приставом-исполнителем была проведена проверка бухгалтерии работодателя. Выяснилось, что удержания из заработной платы должника производились, но в нарушение законодательства денежные средства не перечислялись на счёт находящегося в детском доме ребёнка, а передавались должнику на руки, чтобы он сам осуществлял их перевод. При этом никаких подтверждающих перечисление денег документов у работника не запрашивалось. Таким образом, у безответственного отца образовался долг перед ребёнком почти в 100 тысяч рублей.

За выявленные нарушения работодатель привлечён к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Не остался безнаказанным и сам должник: мужчина также привлечён к административной ответственности. Решением суда ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 80 часов.
Автор: ssp
56 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Нормализовать подачу воды в жилые дома Архангельска планируется к полудню
Общество | Новости раздела
 
В Архангельске подходит к концу ремонт дорог
В Архангельске подходит к концу ремонт дорог
На большинстве участков архангельских улиц завершается второй этап ремонта дорог. Приемка работ будет осуществляться по результатам лабораторных исследований и комиссионного осмотра.
сегодня 12:43
38 1
kemastreet: Ремонт дорог в Архангельске давно подошёл к концу......
 
В Поморье работодатель поплатился штрафом за «забывчивость» алиментщика
В Поморье работодатель поплатился штрафом за «забывчивость» алиментщика
В Архангельской области работодатель привлечён к административной ответственности за нарушение в перечислении алиментов. Должник должен был платить деньги своему ребенку, который находился в детдоме. Он работал, а вот о малыше позабыл.
сегодня 12:26
57
 
Тайно живший неделю на даче у бывшей сожительницы бездомный попал под статью
Тайно живший неделю на даче у бывшей сожительницы бездомный попал под статью
Мужчина снес навесной замок на входной двери и проник в дом на дачном участке в СНТ «Ягодник» Приморского района. Хозяйка была возмущена таким поведением своего бывшего возлюбленного. Возбуждено уголовное дело.
сегодня 11:51
112
 
Затонувший под Архангельском буксир «Кадников» мог стать жертвой диверсии
Затонувший под Архангельском буксир «Кадников» мог стать жертвой диверсии
В истории с затоплением судна прослеживается криминальный оттенок. В результате осмотра буксира водолазами зафиксированы следы возможных противоправных действий третьих лиц.
сегодня 11:47
179 1
kemastreet: Следы ведут в Сирию......
 
Новый речной вокзал в Архангельске планируют сдать к навигации 2019 года
Новый речной вокзал в Архангельске планируют сдать к навигации 2019 года
Новый социально важный объект уже не первый год ожидают жители островных территорий областного центра и Приморского района. До конца года строители планируют завершить забивку первых свай.
сегодня 11:14
400
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080