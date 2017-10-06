В Поморье работодатель поплатился штрафом за «забывчивость» алиментщика

В соответствии с законодательством исполнительный документ был направлен судебным приставом по месту работы должника для удержания из его заработной платы, а исполнительное производство окончено. В этом случае ответственность за правильность удержания алиментов, а также за своевременность их перечисления несёт работодатель.Однако, в отдел приставов по Коряжме и Вилегодскому району от взыскателя поступило заявление, что перечисление алиментов прекратилось. Незамедлительно судебным приставом-исполнителем была проведена проверка бухгалтерии работодателя. Выяснилось, что удержания из заработной платы должника производились, но в нарушение законодательства денежные средства не перечислялись на счёт находящегося в детском доме ребёнка, а передавались должнику на руки, чтобы он сам осуществлял их перевод. При этом никаких подтверждающих перечисление денег документов у работника не запрашивалось. Таким образом, у безответственного отца образовался долг перед ребёнком почти в 100 тысяч рублей.За выявленные нарушения работодатель привлечён к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.Не остался безнаказанным и сам должник: мужчина также привлечён к административной ответственности. Решением суда ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 80 часов.