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Архангельск: Общество

     

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В Поморье растет число обращений за регистрацией прав в электронном виде

В 1 квартале 2017 года региональным Управлением Росреестра рассмотрено более тысячи обращений, поступивших через Интернет. Заявители сэкономили и время, и деньги.
Постоянным партнером Росреестра по электронному взаимодействию стал Сбербанк России, к подаче документов в электронном виде приступили органы государственно власти Архангельской области, федеральные структуры и органы местного самоуправления, а также застройщики.

Участники электронного взаимодействия с Управлением экономят время и деньги – подача документов в электронном виде позволяет планировать обращение независимо от времени суток, а для граждан предусмотрены льготы по уплате государственной пошлины – стоимость услуги на 30 процентов ниже, чем при обращении в офисы приема.

Возможности портала Росреестра расширены. Теперь через портал Росреестра можно подать документы не только на государственный кадастровый учет, на государственную регистрацию прав, но и на проведение единой процедуры – одновременного государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Для подачи документов необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, которую по заявлению изготовит филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» в Архангельске (пр. Ломоносова, 206).

Воспользоваться электронными услугами и сервисами Росреестра можно, перейдя по ссылке
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автор: 29rosreestr
просмотров: 73
дата: 25.04.17 | 08:49
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