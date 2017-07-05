В Поморье бывший заключенный убил подругу поленом после отказа продолжить отношения

В июне жительница Онежского района утратила связь с 40-летней родственницей, которая проживала с ранее судимым мужчиной в деревне Павловский Бор. В начале женщину искали как пропавшую без вести, затем было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Под подозрение попал 51-летний мужчина, за которым числился целый шлейф судимостей. После ареста он рассказал следователям, что убил подругу, а тело спрятал.

Оказалось, что в мае 2016 года рецидивист освободился из колонии и вернулся в дом, где ранее проживал с этой женщиной. Бывшая возлюбленная оказалась не рада возвращению мужчины и не захотела поддерживать с ним отношения, - пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.



В ходе возникшего конфликта экс-сожитель несколько раз ударил женщину поленом, а тело закопал в сарае. Следствие по данному делу еще продолжается, добавили в ведомстве.