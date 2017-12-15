В Поморье родильные отделения закроются раньше открытия перинатального центра

Мероприятие получилось весьма представительным. В нем приняли участие депутаты, министр строительства Архангельской области Михаил Яковлев, заместитель министра здравоохранения регионального правительства Ольга Тюрикова, председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Алла Сафонова и работники учреждений здравоохранения из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.



На заседании обсуждались сроки ввода в строй перинатального центра в Архангельске, вопросы реформы родовспоможения, нарушения трудовых прав младшего медицинского персонала и проблемы кредиторской задолженности медицинских учреждений.



Из доклада министра строительства и содоклада замминистра здравоохранения стало понятно, что перинатальный центр в Архангельске начнет полноценную работу не раньше марта будущего года. Вместе с этим родильные отделения в большинстве районов области будут закрыты уже с 1 января 2018 года. Однако в региональном минздраве считают, что проблем не будет, замминистра здравоохранения Ольга Тюрикова оптимистично оценивает ситуацию в целом по предполагаемой реформе родовспоможения.

Депутат фракции ЛДПР в областном Собрании Лариса Сергеева выразила обеспокоенность тем, как будет оказываться медицинская помощь беременным женщинам в экстренных ситуациях. И в этом вопросе у регионального минздрава пока тоже нет четких ответов, кроме варианта использования санитарной авиации, которая, вроде бы, должна справиться с нагрузкой и на которую, вроде бы, должны быть получены средства из федерального бюджета в необходимом объеме.



Координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР Игорь Арсентьев также выразил сомнения в том, что выписанные из родильных домов Архангельска женщины с грудными детьми, вернувшись в районные глубинки, смогут получать дальнейшую качественную медицинскую помощь.



– В поселке Шелашский Шенкурского района уже год почти стоит пустой новенький ФАП, совмещенный с благоустроенной квартирой. Главный врач районной ЦРБ не может решить вопрос по введению ставки фельдшера! – возмутился Игорь Арсентьев. – Если даже такие вопросы не решаются, как можно сейчас верить тому, что говорят чиновники?! Они говорят, что важно оказание качественной медицинской помощи и создание условий для безопасного рождения каждого младенца, и при этом, на мой взгляд, своими же решениями ставят под угрозу десятки жизней!



В итоге по реформе родовспоможения участники «круглого стола» к единому мнению так и не пришли, поскольку позиция минздрава области, очевидно, уже строго определена и изменению не подлежит. В таком случае представители ЛДПР намерены жестко отслеживать ход реализации реформы и добиваться того, чтобы все проблемные вопросы были решены в пользу жителей региона.



Не менее жаркие споры разгорелись и в ходе обсуждения вопроса о сокращении младшего медицинского персонала в больницах и перевода работников на технические должности – уборщиц, завхозов и т.п.



Представители министерства здравоохранения пояснили, что сейчас ведутся проверки соблюдения главными врачами ряда медицинских учреждений норм трудового законодательства, по результатам которых будет принято какое-либо решение. В то же время в региональном минздраве заявляют о том, что это взаимоотношения работодателя, в данном случае главных врачей больниц, и работников. И никто не вправе диктовать им условия.



Руководитель фракции ЛДПР Сергей Пивков предложил министерству здравоохранения, в подчинении которого находятся главные врачи, применить к ним тот же подход, который они применяют к работникам своих учреждений! Хотя, в общем-то, вопросы, которые задала представителям минздрава председатель Федерации профсоюзов Алла Сафонова и полученные на них ответы, косвенно подтвердили, что резкое сокращение младшего медперсонала по всем больницам региона было санкционировано именно минздравом области.



В итоге договорились о том, что по результатам проверок министерство разработает единую пошаговую инструкцию по решению кадровых вопросов для всех медицинских учреждений области. Депутаты от ЛДПР настаивают на том, что дальнейшие кадровые решения не должны быть в ущерб простым работникам.



По вопросу просроченной кредиторской задолженности медучреждений региона, которая на сегодняшний день составляет более 265 миллионов рублей, представители министерства здравоохранения сообщили, что ими разработан комплекс мероприятий по ее планомерному сокращению. К слову, на прошедшей сессии областного Собрания была принята очередная корректировка бюджета, благодаря которой задолженность удалось сократить практически в два раза.



В самом конце заседания дополнительно рассмотрели ситуацию с отсутствием в аптеках жизненно необходимых бесплатных лекарственных средств. Представители регионального минздрава заверили, что вопрос будет полностью решен в ближайшее время.