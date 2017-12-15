Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
1731
14.12.17
1117
14.12.17
1046
13.12.17
798
14.12.17
676
13.12.17
676
14.12.17
673
реклама
реклама
Бизнес новости
13.12.17
161
14.12.17
90
14.12.17
89
14.12.17
88
14.12.17
87
14.12.17
71
14.12.17
25
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

В Поморье родильные отделения закроются раньше открытия перинатального центра

сегодня 13:09
106 0
В Архоблсобрании прошел «круглый стол» по проблемным вопросам сферы здравоохранения региона. В центре внимания вновь оказались «подводные камни» реформы родовспоможения в регионе.
 >
Новости по теме
Роженицам из районов Поморья компенсируют оплату проезда до роддома
Перинатальный центр в Архангельске оснастят современными автомобилями скорой помощи
Полпред президента по Северо-Западу проинспектирует социальные стройки Архангельска
Еще новости по теме

Мероприятие получилось весьма представительным. В нем приняли участие депутаты, министр строительства Архангельской области Михаил Яковлев, заместитель министра здравоохранения регионального правительства Ольга Тюрикова, председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Алла Сафонова и работники учреждений здравоохранения из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

На заседании обсуждались сроки ввода в строй перинатального центра в Архангельске, вопросы реформы родовспоможения, нарушения трудовых прав младшего медицинского персонала и проблемы кредиторской задолженности медицинских учреждений.
 
Из доклада министра строительства и содоклада замминистра здравоохранения стало понятно, что перинатальный центр в Архангельске начнет полноценную работу не раньше марта будущего года. Вместе с этим родильные отделения в большинстве районов области будут закрыты уже с 1 января 2018 года. Однако в региональном минздраве считают, что проблем не будет, замминистра здравоохранения Ольга Тюрикова оптимистично оценивает ситуацию в целом по предполагаемой реформе родовспоможения.

Депутат фракции ЛДПР в областном Собрании Лариса Сергеева выразила обеспокоенность тем, как будет оказываться медицинская помощь беременным женщинам в экстренных ситуациях. И в этом вопросе у регионального минздрава пока тоже нет четких ответов, кроме варианта использования санитарной авиации, которая, вроде бы, должна справиться с нагрузкой и на которую, вроде бы, должны быть получены средства из федерального бюджета в необходимом объеме.
 
Координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР Игорь Арсентьев также выразил сомнения в том, что выписанные из родильных домов Архангельска женщины с грудными детьми, вернувшись в районные глубинки,  смогут получать дальнейшую качественную медицинскую помощь.
 
– В поселке Шелашский Шенкурского района уже год почти стоит пустой новенький ФАП, совмещенный с благоустроенной квартирой. Главный врач районной ЦРБ не может решить вопрос по введению ставки фельдшера! – возмутился Игорь Арсентьев. – Если даже такие вопросы не решаются, как можно сейчас верить тому, что говорят чиновники?! Они говорят, что важно оказание качественной медицинской помощи и создание условий для безопасного рождения каждого младенца, и при этом, на мой взгляд, своими же решениями ставят под угрозу десятки жизней!
 
В итоге по реформе родовспоможения участники «круглого стола» к единому мнению так и не пришли, поскольку позиция минздрава области, очевидно, уже строго определена и изменению не подлежит. В таком случае представители ЛДПР намерены жестко отслеживать ход реализации реформы и добиваться того, чтобы все проблемные вопросы были решены в пользу жителей региона.
 
Не менее жаркие споры разгорелись и в ходе обсуждения вопроса о сокращении младшего медицинского персонала в больницах и перевода работников на технические должности – уборщиц, завхозов и т.п.
 
Представители министерства здравоохранения пояснили, что сейчас ведутся проверки соблюдения главными врачами ряда медицинских учреждений норм трудового законодательства, по результатам которых будет принято какое-либо решение. В то же время в региональном минздраве заявляют о том, что это взаимоотношения работодателя, в данном случае главных врачей больниц, и работников. И никто не вправе диктовать им условия.
 
Руководитель фракции ЛДПР Сергей Пивков предложил министерству здравоохранения, в подчинении которого находятся главные врачи, применить к ним тот же подход, который они применяют к работникам своих учреждений! Хотя, в общем-то, вопросы, которые задала представителям минздрава председатель Федерации профсоюзов Алла Сафонова и полученные на них ответы, косвенно подтвердили, что резкое сокращение младшего медперсонала по всем больницам региона было санкционировано именно минздравом области.

В итоге договорились о том, что по результатам проверок министерство разработает единую пошаговую инструкцию по решению кадровых вопросов для всех медицинских учреждений области. Депутаты от ЛДПР настаивают на том, что дальнейшие кадровые решения не должны быть в ущерб простым работникам.
 
По вопросу просроченной кредиторской задолженности медучреждений региона, которая на сегодняшний день составляет более 265 миллионов рублей, представители министерства здравоохранения сообщили, что ими разработан комплекс мероприятий по ее планомерному сокращению. К слову, на прошедшей сессии областного Собрания была принята очередная корректировка бюджета, благодаря которой задолженность удалось сократить практически в два раза.
 
В самом конце заседания дополнительно рассмотрели ситуацию с отсутствием в аптеках жизненно необходимых бесплатных лекарственных средств. Представители регионального минздрава заверили, что вопрос будет полностью решен в ближайшее время. 

Автор: sapivkov.ru
106 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Виктор Павленко: Выборы президента России пройдут 18 марта
Новости по теме | Общество
 
Роженицам из районов Поморья компенсируют оплату проезда до роддома
Роженицам из районов Поморья компенсируют оплату проезда до роддома
Об этом сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов в ходе круглого стола. Окончательное решение о выделении денег будет принято депутатами облсобрания на декабрьской сессии.
29.11.17 11:55
660 2
Ольга Г.: Сначала все отнекиваются, рожать не будут мол в Архангельске! Потом сами и с патологиями...
 
Перинатальный центр в Архангельске оснастят современными автомобилями скорой помощи
Перинатальный центр в Архангельске оснастят современными автомобилями скорой помощи
Госкорпорация Ростех возводит в Архангельске перинатальный центр, предназначенный для выхаживания детей с патологиями. Общестроительные работы почти завершены, общий процент готовности объекта превышает 80 %.
24.10.17 15:17
3822 2
ГлазАлмаз: Никто не будет рожать в маршрутках, уже на 7м месяце беременности не повезут женщину в...
 
Полпред президента по Северо-Западу проинспектирует социальные стройки Архангельска
Полпред президента по Северо-Западу проинспектирует социальные стройки Архангельска
Завтра в столицу Поморья с рабочим визитом прибудет полномочный представитель Владимира Путина в Северо-Западном федерального округе Николай Цуканов. Полпред проконтролирует исполнение поручений президента в социальных сферах.
23.10.17 23:15
1711
 
Власти Поморья делают все возможное, чтобы сдать перинатальный долгострой в ноябре
Власти Поморья делают все возможное, чтобы сдать перинатальный долгострой в ноябре
Стартовавшее в 2014 году строительство жизненно важного для региона учреждения здравоохранения вышло на финишную прямую. Рабочие полностью закрыли тепловой контур и на 90 процентов выполнили благоустройство территории.
19.10.17 12:19
1204
 
После закрытия роддома в Онеге его сотрудникам будут предоставлены рабочие места
После закрытия роддома в Онеге его сотрудникам будут предоставлены рабочие места
В администрации Онеги состоялась встреча представителей общественных организаций с сотрудниками регионального минздрава. На ней была представлена новая схема маршрутизации беременных женщин на территории Архангельской области.
10.08.17 12:49
1302 6
Марина Р.: + И термин придумали - "маршрутизация беременных женщин". Ужас какой-то!.....
 
В Поморье 15 роддомов попадут под нож реформы родовспоможения
В Поморье 15 роддомов попадут под нож реформы родовспоможения
Сегодня в областном правительстве прошла встреча специалистов министерства здравоохранения, представителей законодательной власти с местными СМИ. Журналистов интересовал вопрос о ликвидации родильных отделений в связи с открытием перинатального центра.
02.08.17 16:02
1844
 
Открытие перинатального центра повлечет закрытие родильных отделений в Поморье
Открытие перинатального центра повлечет закрытие родильных отделений в Поморье
С 1 января 2018 года в Онеге прекращает работу родильное отделение. Под угрозой закрытия находятся родовспомогательные учреждения в Коряжме и Новодвинске. Причина — приближающееся открытие перинатального центра в Архангельске.
01.08.17 17:03
3248 4
Александр И.: 1. От Коряжмы до Котласа ехать как от Варавино до Соломбальского роддома. В данном случае...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080