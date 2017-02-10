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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Поморье родители сдали ЕГЭ по русскому языку раньше выпускников

Северянам, чьи дети и даже внуки оканчивают школы, предложили почувствовать себя в роли выпускников и по всем правилам итоговой аттестации попробовать сдать госэкзамен.

Архангельская область присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Проверка документов на входе в пункт проведения экзамена, просьба оставить все гаджеты, инструктаж, распечатка контрольных измерительных материалов – всё это участники акции раньше могли увидеть лишь по телевизору.

Теперь же родители школьников смогли сами убедиться в том, насколько прозрачна процедура проведения ЕГЭ. Более того, им предоставили право заполнить бланки регистрации и ответить на настоящие вопросы экзамена по русскому языку, проверив собственные знания «великого и могучего».

- Моему ребёнку предстоит сдавать ЕГЭ, поэтому решила посмотреть на то,  что его ждёт на госэкзаменах. Немного волнительно. В принципе вся организация ЕГЭ достаточно понятна. Более того, посмотрела задания и думаю, что при должной подготовке они вполне по силам выпускникам, - рассказала архангелогородка Елена Шилова.

Процедура проведения ЕГЭ абсолютно прозрачна: педагоги готовы помочь разобраться в деталях оформления бланков, любые шпаргалки и гаджеты запрещены, все аудитории оснащены видеонаблюдением.

В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» также принял участие министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minobr
просмотров: 53
дата: 10.02.17 | 14:31
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