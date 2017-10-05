В Поморье с 9 октября вводятся осенние ограничения для движения большегрузов

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05 октября, четверг 15:45
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Ограничения движения большегрузного транспорта вводится в Архангельской области с понедельника, 9 октября, и продлятся до 7 ноября. Отметим, что в соседей Вологодской области аналогичные ограничения вступают в силу с 11 октября и продлятся месяц. На федеральных трассах осенние ограничения не вводятся.
Ограничение движения большегрузного транспорта вводится только на региональных дорогах на период распутицы, когда происходит резкое, иногда в 3-5 раз, снижение прочности дороги по сравнению с летним состоянием.
Добавим, ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки, на доставку продуктов питания, топлива, лекарств, семян, удобрений, почтовых грузов, на транспортировку животных, а также грузов для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, на транспортные средства аварийных служб, Минобороны РФ, на транспортировку дорожной техники и дорожных материалов.
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