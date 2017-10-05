В Поморье с 9 октября вводятся осенние ограничения для движения большегрузов

Временные ограничения для большегрузного транспорта будут действовать на всей территории региона с 9 октября по 7 ноября. Главная цель мероприятия — сохранить дорожное полотно в период осенней распутицы, когда прочность грунтов существенно снижается.

Ограничения движения большегрузного транспорта вводится в Архангельской области с понедельника, 9 октября, и продлятся до 7 ноября. Отметим, что в соседей Вологодской области аналогичные ограничения вступают в силу с 11 октября и продлятся месяц. На федеральных трассах осенние ограничения не вводятся.



Ограничение движения большегрузного транспорта вводится только на региональных дорогах на период распутицы, когда происходит резкое, иногда в 3-5 раз, снижение прочности дороги по сравнению с летним состоянием.

Добавим, ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки, на доставку продуктов питания, топлива, лекарств, семян, удобрений, почтовых грузов, на транспортировку животных, а также грузов для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, на транспортные средства аварийных служб, Минобороны РФ, на транспортировку дорожной техники и дорожных материалов.