С января 2016 года в течение шести месяцев двое сестёр, занимая посты начальников отделений Березниковского почтамта, систематически похищали деньги и материальные ценности.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в результате «Почте России» был нанесён ущерб на сумму около 800 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил сёстрам наказания в виде лишения свободы условно на сроки 2 и 3 года в зависимости от состава преступления с испытательным сроком 3 года.

Напомним, в октябре 2016 года суд вынес приговор по аналогичному делу сотруднице отделения почтовой связи Нименьга Северодвинского почтамта, которая украла около 400 тысяч рублей, предназначенных для выплат населению. Ей было назначено реальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.