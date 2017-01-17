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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

За сутки в Поморье силовики задержали 3-х автоворов и 2-х водителей «под градусом»

15 января сотрудники котласского отдела вневедомственной охраны обезвредили троих мужчин, уличенных в автомобильной краже. В этот же день их коллеги из Вельска задержали двоих нетрезвых водителей.
Сигнал о том, что трое неизвестных снимают декоративные колпаки с колёс машины, припаркованной во дворе дома по проспекту Мира, поступил в дежурную часть от очевидцев происходящего. Уже через несколько минут по приметам, указанным в ориентировке, подозреваемые в краже были задержаны. Сотрудники Росгвардии доставили мужчин в отдел полиции, где впоследствии они дали признательные показания.

В Вельске наряд вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города, заметил автомобиль ВАЗ-2112, который двигался по проезжей части, совершая перестроения без включения поворотных сигналов. Отечественная легковушка была остановлена, а 26-летний водитель автомобиля, находившийся за рулем в состоянии опьянения, был задержан и передан сотрудникам госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.

Еще одного нетрезвого автолюбителя в Вельске задержали после того, как он на своём автомобиле сбил дорожный знак. Первыми на месте ДТП оказались сотрудники Росгвардии. Водитель «Renault Sandero» отказался назвать своё имя и предоставить документы, подтверждающие личность, после чего был передан патрулю ДПС.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: fsvng_ao
просмотров: 409
дата: 17.01.17 | 16:17
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Василий И. (1)
Почему гвардейцы делают работу полиции?
17.01.17
18:57
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