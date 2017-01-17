Архангельск: Общество

фото, видео с места события За сутки в Поморье силовики задержали 3-х автоворов и 2-х водителей «под градусом» 15 января сотрудники котласского отдела вневедомственной охраны обезвредили троих мужчин, уличенных в автомобильной краже. В этот же день их коллеги из Вельска задержали двоих нетрезвых водителей. Сигнал о том, что трое неизвестных снимают декоративные колпаки с колёс машины, припаркованной во дворе дома по проспекту Мира, поступил в дежурную часть от очевидцев происходящего. Уже через несколько минут по приметам, указанным в ориентировке, подозреваемые в краже были задержаны. Сотрудники Росгвардии доставили мужчин в отдел полиции, где впоследствии они дали признательные показания.



В Вельске наряд вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города, заметил автомобиль ВАЗ-2112, который двигался по проезжей части, совершая перестроения без включения поворотных сигналов. Отечественная легковушка была остановлена, а 26-летний водитель автомобиля, находившийся за рулем в состоянии опьянения, был задержан и передан сотрудникам госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.



Еще одного нетрезвого автолюбителя в Вельске задержали после того, как он на своём автомобиле сбил дорожный знак. Первыми на месте ДТП оказались сотрудники Росгвардии. Водитель «Renault Sandero» отказался назвать своё имя и предоставить документы, подтверждающие личность, после чего был передан патрулю ДПС. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fsvng_ao просмотров: 409

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