Сигнал о том, что трое неизвестных снимают декоративные колпаки с колёс машины, припаркованной во дворе дома по проспекту Мира, поступил в дежурную часть от очевидцев происходящего. Уже через несколько минут по приметам, указанным в ориентировке, подозреваемые в краже были задержаны. Сотрудники Росгвардии доставили мужчин в отдел полиции, где впоследствии они дали признательные показания.
В Вельске наряд вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города, заметил автомобиль ВАЗ-2112, который двигался по проезжей части, совершая перестроения без включения поворотных сигналов. Отечественная легковушка была остановлена, а 26-летний водитель автомобиля, находившийся за рулем в состоянии опьянения, был задержан и передан сотрудникам госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.
Еще одного нетрезвого автолюбителя в Вельске задержали после того, как он на своём автомобиле сбил дорожный знак. Первыми на месте ДТП оказались сотрудники Росгвардии. Водитель «Renault Sandero» отказался назвать своё имя и предоставить документы, подтверждающие личность, после чего был передан патрулю ДПС.
18:57