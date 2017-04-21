Школьникам и студентам первых курсов техникумов и колледжей Поморья наглядно показывают, какие профессии востребованы сегодня работодателями. Особое внимание уделяется рабочим специальностям. Экскурсии на предприятия проходят в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Коряжме.
Например, цеха знаменитой «Красной Кузницы» уже посетили первокурсники Северного техникума транспорта и технологий. На этом предприятии работает более 300 человек, причём каждый пятый сотрудник в возрасте до 35 лет. Первые результаты такого визита не заставили себя ждать – некоторые ребята задумались о том, чтобы пополнить свой багаж профессиональных навыков, дополнительно освоив профессию сварщика.
Главное преимущество этого проекта заключается в том, что ребята могут наглядно познакомиться с условиями работы на предприятиях, узнать, о востребованности в молодых кадрах и об уровне зарплат в той или иной отрасли.