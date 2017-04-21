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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Поморье стартовала акция «Неделя без турникетов»

Экскурсии на предприятия, профориентационные встречи, областные родительские собрания - такова программа масштабной акции «Неделя без турникетов», которая впервые проходит в Архангельской области.

Школьникам и студентам первых курсов техникумов и колледжей Поморья наглядно показывают, какие профессии востребованы сегодня работодателями. Особое внимание уделяется рабочим специальностям. Экскурсии на предприятия проходят в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Коряжме.

Например, цеха знаменитой «Красной Кузницы» уже посетили первокурсники Северного техникума транспорта и технологий. На этом предприятии работает более 300 человек, причём каждый пятый сотрудник в возрасте до 35 лет. Первые результаты такого визита не заставили себя ждать – некоторые ребята задумались о том, чтобы пополнить свой багаж профессиональных навыков, дополнительно освоив профессию сварщика.

Главное преимущество этого проекта заключается в том, что ребята могут наглядно познакомиться с условиями работы на предприятиях, узнать, о востребованности в молодых кадрах и об уровне зарплат в той или иной отрасли.

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автор: minobr
просмотров: 201
дата: 21.04.17 | 15:13
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